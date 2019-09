in foto: Immagine di repertorio (La Presse)

Un motociclista di 27 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale che ha coinvolto la sua moto e un'auto. Il sinistro è avvenuto nella mattinata di ieri, giovedì 26 settembre lungo via Casilina, nel territorio di Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone. Ancora da chiarire l'esatta dinamica del sinistro: secondo le informazioni apprese, il ragazzo era a bordo del suo veicolo a due ruote e stava percorrendo la strada che conduce al Comune della Ciociaria quando, improvvisamente, si è scontrato con un'auto nei pressi di un semaforo. L'impatto è stato molto violento. Il giovane è stato sbalzato dalla sella e ha fatto un volo di diversi metri prima di finire riverso al suolo, battendo la testa. La scena si è svolta davanti agli occhi degli automobilisti di passaggio.

Motociclista in prognosi riservata

Subito dopo lo scontro, il conducente della macchina e altri passanti hanno dato l'allarme, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha soccorso il 27enne. Data la gravità delle sue condizioni di salute che sono parse fin da subito critiche, è stato necessario l'intervento di un mezzo dell'elisoccorso, i paramedici hanno provveduto al trasporto in un ospedale della Capitale. Arrivato all'ospedale, il paziente è stato affidato alle cure dei medici che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso. Attualmente si trova ricoverato con prognosi riservata.

Via Pontina chiusa a Piedimonte San Germano

Fortunatamente l'automobilista non è rimasto ferito. Presenti per i rilievi scientifici di rito i carabinieri della Compagnia locale. Via Casilina è rimasta chiusa per agevolare le operazioni di soccorso, fino al termine degli accertamenti, che serviranno a verificare eventuali responsabilità. Poi la carreggiata è stata liberata dai veicoli incidentati e la circolazione è tornata progressivamente alla normalità.