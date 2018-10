in foto: Immagine di repertorio (Foto dal gruppo Facebook "Sei di Casalotti se…")

Grave incidente stradale questa mattina, mercoledì 31 ottobre. Un uomo a bordo di una Smart, per cause non chiare, ha perso il controllo dell'auto ed è uscito fuori strada, finendo la sua corsa contro un muro. E' successo in via della Maglianella nel quartiere Casalotti di Roma, all'altezza del civico 279. L'impatto è stato molto violento e il conducente è rimasto gravemente ferito. A dare l'allarme gli altri automobilisti che si trovavano a percorrere il tratto di strada in cui è avvenuto l'incidente che si sono fermati a prestare soccorso e hanno chiamato l'ambulanza. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha trasportato la vittima all'ospedale Gemelli. Arrivato al Policlinico, l'uomo è stato ricoverato con urgenza e si trova in prognosi riservata. Sul posto hanno lavorato i vigili urbani del XIII Gruppo che hanno svolto i rilievi del caso e stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto. Secondo le informazioni apprese non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. Inevitabili le ripercussioni sul traffico.

Su Twitter Luceverde Roma ha informato gli automobilisti di rallentamenti e code fra via Boccea e Suor Maria Agostina. La circolazione poco dopo è tornata alla normalità e il veicolo incidentato è stato rimosso.