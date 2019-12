in foto: Immagine di repertorio (La Presse)

Una donna è morto in un incidente stradale in via dei Monti Tiburtini a Roma. Il sinistro è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, lunedì 23 dicembre. La vittima è una settantanovenne di cui non è stata resa ancora nota l'identità. Secondo le prime informazioni apprese erano circa le ore 12.30 quando si trovava a piedi e stava attraversando la strada all'altezza di via Feronia. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, un'Opel Astra l'ha travolta. L'impatto è stato molto violento, tanto che la vittima è stata trascinata diversi metri, prima di finire riversa sull'asfalto. Il conducente del veicolo si è fermato a prestare soccorso, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza.

Un altro pedone investito da un'auto

Le condizioni di salute della donna investita sono parse fin da subito critiche. Sul posto, ricevuta la telefonata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118, ma per il pedone non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso, sopraggiunto praticamente sul colpo, a causa dei gravi traumi e ferite riportate con non gli hanno purtroppo lasciato scampo. Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno svolto gli accertamenti necessari al caso e che indagano sull'accaduto.

Ieri travolte e uccise due sedicenne a Corso Francia

Un'altra tragedia sulla strada, l'ennesima, dopo la drammatica scomparsa di Gaia e Camilla, le due sedicenni travolte e uccise da un'auto poco dopo la mezzanotte di domenica 22 dicembre in via di Corso Francia. Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico e code nel quadrante interessato. Il tratto di strada coinvolto è stato chiuso per agevolare le operazioni.