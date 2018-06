in foto: Piazza Trilussa

Grave incidente a piazza Trilussa. Nella notte un ragazzo di 19 anni è stato investito da un'automobile mentre stava attraversando la strada nei pressi del lungotevere Raffaello Sanzio. Il fatto è accaduto intorno all'una. I passanti, che hanno assistito alla scena si sono preoccupati per le condizioni di salute della vittima e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che lo ha trasportato con urgenza in codice rosso all'ospedale. Ancora da chiarire le dinamiche dell'accaduto sul quale stanno indagando gli agenti del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno svolto i rilievi scientifici per stabilire le eventuali responsabilità. Alla guida del veicolo una donna di 47 anni.

Investimento a piazza Trilussa

L'investimento è accaduto sull'attraversamento pedonale di lungotevere Raffaele Sanzio. Secondo le informazioni apprese, pare che il ragazzo stesse attraversando la strada quando un'automobile, una Toyota Aygo guidata da una donna di 47 anni, lo avrebbe colpito, ferendolo. La conducente del veicolo, fermata dalle forze dell'ordine è stata sottoposta al test per verificare la presenza di alcol e droga nel sangue, il cui esito è stato negativo.