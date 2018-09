in foto: foto di repertorio

Grave incidente stradale oggi lunedì 10 settembre. È successo in via Vincenzo Errante all'altezza di viale di Castel Porziano all'Infernetto. Nello scontro sono rimaste coinvolte, per cause in corso d'accertamento, un'automobile e una moto Bmw. Nel violento impatto è rimasto ferito il motociclista che è stato sbalzato sull'asfalto dopo un volo di diversi metri. L'uomo è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma. L'automobilista alla guida del veicolo coinvolto nell'incidente stradale, preoccupato per l'accaduto, si è fermato a prestare soccorso alla vittima. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale Gruppo X Mare. Gli agenti hanno svolto i rilievi per chiarire le dinamiche dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Traffico in tilt

A seguito dell'incidente stradale la circolazione ha subito un rallentamento con code che si sono formate a causa dei due veicoli presenti all'interno della carreggiata e per i rilievi effettuati dalle forze. Su Twitter la polizia locale di Roma Capitale ha comunicato: "Viale di Castel Porziano via Vincenzo errante possibili difficoltà di circolazione causa incidente" e ha raccomandato agli automobilisti i prestare la massima attenzione. Poco dopo la strada è stata liberata e la circolazione è tornata alla normalità.