Incidente mortale alla Romanina. Una turista ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto in via Bernardino Alimena, nella periferia di Roma sud est della Capitale. Non è ancora chiara la dinamica dell'investimento ma secondo le informazioni ricevute, la donna sarebbe stata urtata dal veicolo in transito e sarebbe caduta rovinosamente sull'asfalto, dopo un volo di diversi metri. Al volante c'era un uomo, un italiano di 41 anni. La vittima, una 59enne scozzese, si trovava in vacanza in Italia insieme al marito e stava trascorrendo le ferie visitando la città. A dare l'allarme i passanti che hanno assistito alla scena e che hanno chiamato subito i soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che l'ha trasportata in ospedale.

Sin da subito le sue condizioni di salute sono parse gravi. Arrivata in ambulanza al pronto soccorso, è deceduta poco dopo a causa dei traumi riportati che non le hanno lasciato scampo. Inutile l'intervento dei medici. Sul posto per il rilievi è intervenuta la polizia locale del VII Gruppo Tuscolano che ha effettuato le verifiche del caso. Il veicolo è stato posto sotto sequestro e sono stati disposti gli accertamenti alcolemici e tossicologici sul conducente per verificare che non si fosse messo alla guida in stato di ebrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti. I risultati degli esami serviranno a stabilire le eventuali responsabilità.