Incidente stradale mortale questa notte in via Casale San Pio V, zona Aurelia a Roma. Intorno alla mezzanotte una motocicletta Susuki Gsx si è scontrata con una Ford Focus. Il motociclista, che secondo Roma Today si chiamava Stefano Perleonardi e aveva 28 anni, è morto praticamente sul colpo.

Il ragazzo è stato soccorso immediatamente dagli operatori sanitari del 118, ma per lui non c'è stato scampo, troppo gravi le ferite riportate nell'incidente. La salma è stata trasportata al policlinico Gemelli di Roma. Sono intervenuti sul posto gli agenti della polizia locale dei gruppi Aurelio, Monteverde, Appio e Monte Mario. Sconosciuta per ora rimane l'esatta dinamica dello scontro.

Sempre a Roma un altro incidente si è verificato in via Guidoubaldo del Monte, quartiere Parioli a Roma. Stando a quanto si apprende, sempre alla mezzanotte un bus Atac si è scontrato con una moto a bordo della quale viaggiavano due persone rimaste ferite. I due feriti sono stati soccorsi e accompagnati, rispettivamente in codice rosso e in codice giallo, al pronto soccorso del Policlinico Umberto I.