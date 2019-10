in foto: L’incidente in via di Santo Stefano (Immagine dei vigili del fuoco)

Incidente stradale nel Comune di Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Il sinistro è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 16 ottobre. Secondo le informazioni apprese, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, un'auto è uscita fuori strada e si è ribaltata sul lato sinistro, mentre percorreva via di Santo Stefano. Il conducente ha perso il controllo del veicolo, una Peugeot di colore bianco, ed è finito al lato della carreggiata. Paura in strada tra gli automobilisti in transito che hanno notato la macchina incidentata e hanno dato l'allarme. Sul posto, ricevuta la telefonata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco. I pompieri hanno lavorato per estrarre le persone rimaste intrappolate all'interno dell'abitacolo, per poi consegnarle ai paramedici. I soccorritori li hanno trasportati in ambulanza all'ospedale di Bracciano, dove hanno ricevuto le cure necessarie. Presenti per i rilievi di rito gli agenti della polizia locale. Nel sinistro non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

Stamattina un autobus si è schiantato contro un albero su via Cassia

Stamattina un autobus Atac della linea 301, che copre il tragitto da Tomba di Nerone all'Ara Pacis, si è schiantato contro un albero lungo via Cassia, all'altezza di via Oriolo. Erano circa le 9 quando i passeggeri a bordo hanno avvertito l'impatto accompagnato da un forte boato, poi una pioggia di vetri li ha travolti, colpendoli sul viso. Un bollettino di feriti ancora in corso di un numero definitivo, tra i quali alcuni soccorsi in codice rosso. Sul posto gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.