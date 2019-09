in foto: Immagine di repertorio

Due donne sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale a Vitorchiano, piccolo centro abitato del Viterbese. Il sinistro è avvenuto dopo mezzogiorno di oggi, martedì 10 settembre, sulla strada provinciale Valle del Vezza, che collega il borgo della Tuscia al capoluogo dell'Alto Lazio. A restare coinvolte due auto, che per cause non note e in corso d'accertamento si sono scontrate frontalmente. La scena è avvenuta davanti agli occhi degli automobilisti in transito che, preoccupati per le condizioni di salute delle persone presenti all'interno delle due vetture incidentate, parse fin da subito serie, hanno dato l'allarme, chiedendo l'intervento dei soccorritori.

Soccorse in codice rosso

Sul posto, ricevuta la telefonata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118, che le ha soccorse e trasportate in ambulanza all'ospedale Belcolle di Viterbo con codice rosso. Arrivate al pronto soccorso dell'ospedale viterbese, sono state affidate alle cure dei medici. Presenti durante le operazioni di soccorso anche i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione locale. I militari hanno svolto i rilievi di rito e stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.

Ieri un altro incidente a Vitorchiano

Nella giornata di ieri si è verificato un altro incidente stradale nel territorio del Comune di Vitorchiano, sulla superstrada. In quel frangente è rimasta ferita una donna che ha sbandato con l'auto e ha impattato contro il guard rail al lato della carreggiata. Soccorsa dai paramedici, è stata portata in ospedale. Nel sinistro non risultano coinvolti altri veicoli.