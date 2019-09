in foto: Immagine di repertorio

Due ragazze sono rimaste ferite in un incidente stradale sulla Superstrada in provincia di Viterbo, all'altezza dello svincolo per il Comune di Vetralla, verso il Capoluogo dell'Alto Lazio. Il sinistro si è verificato trascorse da poco le ore 9 di questa mattina, venerdì 6 settembre. Secondo le informazioni apprese, a scontrarsi sono state due auto, una delle quali si è ribaltata. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, al vaglio della Polizia, probabilmente l'incidente si è verificato a seguito di una manovra azzardata. La vettura, una Fiat 500 di colore grigio, si è capovolta sul lato sinistro, terminando la sua corsa al centro della carreggiata.

La scena è avvenuta davanti agli occhi degli automobilisti di passaggio, che, alla vista del veicolo ribaltato al centro della strada, hanno dato l'allarme, chiedendo l'intervento di un'ambulanza. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha soccorso le due ragazze: una è stata trasportata in ospedale mentre l'altra è stata medicata sul posto. Presenti per i rilievi di rito gli agenti della Polizia di Stato che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Nel sinistro non sembrerebbero coinvolti altri veicoli.

Traffico e code sulla Superstrada verso Viterbo

L'incidente stradale di questa mattina ha riportato inevitabili ripercussioni sulla viabilità stradale. I poliziotti sono stati impegnati a gestire il transito di veicoli per agevolare le operazioni di soccorso, nell'attesa che venisse liberata la carreggiata dai feriti e dalle vetture incidentate. Traffico e code fino al termine dell'intervento. La circolazione nell'arco della mattinata è tornata alla normalità.