in foto: Incidente stradale in via Concesio a Valle Muricana

Incidente stradale in via Concesio a Valle Muricana, Roma nord. Due auto si sono scontrate intorno alle ore 16 di oggi pomeriggio 25 settembre. Si tratta di una Lancia Y bianca e di una Smart. La Lancia si è ribaltata sul fianco sinistro e ha invaso la carreggiata, impedendo la circolazione delle altre vetture in transito. Secondo le informazioni apprese dalle persone che hanno assistito all'incidente, la donna alla guida della Lancia Y ha perso il controllo dell'auto, ha urtato il guardrail al lato della strada per poi finire contro la Smart che proveniva dal senso opposto. La donna che era alla guida dell'auto ribaltata è rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo senza riuscire a uscire. A dare l'allarme gli automobilisti che stavano transitando in quel tratto di strada e hanno chiamato il 112 numero unico d'emergenza. Poi, sono scesi dai loro veicoli per intervenire e assistere le persone coinvolte.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi: i vigili del fuoco hanno estratto la donna dalla macchina e il personale del 118 l'ha trasportata in ospedale. Ancora da chiarire la dinamica esatta dell'accaduto. Le forze dell'ordine hanno svolto i rilievi per accertare eventuali responsabilità. Non sembrerebbero rimaste ferite altre persone.

Chiusa via Concesio

Traffico e code per gli automobilisti. Su Twitter Polizia di Roma Capitale ha comunicato la "chiusura temporanea di via Concesio dal civico 21, con direzione Valle Muricana per incidente ad altezza di via Viadana".