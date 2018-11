in foto: Auto contro bici (Immagine di repertorio)

Grave incidente stradale questa mattina, giovedì 8 novembre a Tor di Quinto, Roma Nord. Una ciclista è rimasta gravemente ferita dopo lo scontro tra uno scooter e la sua bici in via delle Fornaci. L'impatto con il ciclomotore è stato violento e la donna è stata sbalzata dalla sella cadendo rovinosamente sull'asfalto. A dare l'allarme alcuni passanti che hanno assistito alla scena e che si sono preoccupati per le sue condizioni di salute. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che l'ha soccorsa e trasportata in ambulanza con codice rosso all'ospedale Sant'Andrea, dove si trova ricoverata in prognosi riservata. I vigili urbani hanno svolto i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente, fare chiarezza sull'accaduto e verificare eventuali responsabilità. Il sinistro ha provocato ripercussioni alla circolazione. Su Twitter la Polizia locale di Roma Capitale ha comunicato "traffico rallentato causa incidente di fronte al laghetto" e ha raccomandato agli automobilisti di prestare la massima attenzione per chi si trovi sul tratto di strada interessato.