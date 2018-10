in foto: (Immagine di repertorio)

Due anziani sono rimasti feriti questa mattina a Terracina, in provincia di Latina, in un incidente stradale avvenuto sulla strada Pontina. L'episodio, secondo quanto comunicato dai Vigili del fuoco, è accaduto poco prima delle 10 all'altezza del chilometro 105. L'incidente ha coinvolto due mezzi, che si sono scontrati tra loro per cause in corso di accertamento. Uno dei due veicoli coinvolti è un Piaggio Ape a tre ruote: dopo lo scontro il piccolo mezzo da lavoro si è ribaltato su un fianco. All'interno del veicolo si trovavano due persone anziane, che sono rimaste intrappolate. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto assieme a polizia e mezzi del 118, hanno tranquillizzato i due occupanti del mezzo, entrambi rimasti feriti, procedendo poi con le operazioni per estrarli dall'angusto abitacolo dell'Apecar. Dopo le non facili operazioni i due sono stati consegnati al personale medico del 118 per le cure del caso. Sulla Pontina sono proseguite le operazioni delle forze dell'ordine per determinare con esattezza la dinamica dell'incidente.