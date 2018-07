Grave incidente sulla strada in via Flaminia all'altezza di via Sacrofanese, nel territorio di Roma nord. È successo ieri sera alle ore 21.30. Un uomo di 82 anni è morto investito da una donna al volante di una Opel Zafira. Non è chiara la dinamica dell'incidente, probabilmente lil veicolo ha urtato l'anziano mentre attraversava la strada. L'automobilista, preoccupata per le condizioni dei salute della vittima, si è fermata a prestare soccorso. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha tentato di rianimarlo ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare se non costatarne il decesso, troppo gravi i traumi e le ferite riportate. La salma è stata trasferita al policlinico Gemelli. Sul posto è intervenuta la Polizia locale XV gruppo Cassia che ha svolto i rilievi del caso per verificare le eventuali responsabilità.

Cade da un'impalcatura a Guidonia, grave operaio 46enne

Grave incidente sul lavoro ieri a Guidonia. Un operaio 46enne di nazionalità polacca è caduto da un'impalcatura di circa 8 metri in via Tenuta del Cavaliere presso il Car. L'uomo è stato trasportato in eliambulanza al policlinico Gemelli dove è ricoverato in prognosi riservata con fratture agli arti e al torace. Sul posto è intervenuta la Asl e l'ispettorato del lavoro. Secondo quanto riferito dal datore di lavoro, l'operaio usava imbracature e casco, e al momento dell'incidente era su una trave di cemento armato quando ha messo un piede in un punto non sicuro ed è caduto.