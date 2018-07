Incidente stradale a Sabaudia, scontro tra tre auto, cinque feriti tra i quali una bambina di 3 anni

Tre auto si sono scontrate su strada Migliara 53, nel territorio della provincia di Latina. Sono cinque le persone coinvolte, tra le quali una bambina di 3 anni. Due delle tre auto, sono finite fuori strada, una si è ribaltata in un campo mentre la Ford Fiesta ha invaso entrambe le corsie, rendendo pericoloso il passaggio per le macchine in transito.