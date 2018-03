Incidente stradale a Roma per Ernesto Maria Ruffini, capo dell’Agenzia delle Entrate

Via Cristoforo Colombo non risparmia nessuno: il capo del Fisco italiano, Ernesto Maria Ruffini urtato da un’auto mentre era in moto, è rovinosamente caduto. Grazie a casco e paraschiena non ha riportato gravi conseguenze.