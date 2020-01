in foto: Immagine dei vigili del fuoco

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale a Poggio Nativo, in provincia di Rieti. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 gennio, in località di Monte Santa Maria. Secondo le informazioni apprese l'auto stava transitando in strada con a bordo tre passeggeri, tra i quali un disabile. Improvvisamente, il conducente ha perso il controllo, ha sbandato ed è finito fuori strada, poi l'auto si è ribaltata sul lato sinistro. Paura per le tre persone coinvolte, che sono state ritrovate dopo del tempo perché la macchina incidentata non era ben visibile dalla strada per gli automobilisti di passaggio.

Auto ribaltata a Rieti, tre feriti

A dare l'allarme una delle persone coinvolte, che è riuscita a chiamare aiuto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Poggio Mirteto. I pompieri, arrivati, hanno raggiunto la vettura ed estratto i passeggeri rimasti intrappolati al suo interno. I feriti sono poi stati affidati alle cure del personale sanitario del 118 arrivato in ambulanza, ed trasportati all'ospedale di Rieti.

Passeggeri trasportati in ospedale

Arrivati al pronto soccorso del nosocomio i pazienti sono stati affidati alle cure dei medici che li hanno sottoposti agli esami. Fortunatamente nonostante la dinamica del sinistro fosse seria, non hanno riportato gravi conseguenze, lo spavento è stato grande ma sono stati medicati per contusioni ed escoriazioni. Presenti per gli accertamenti necessari al caso i carabinieri di Poggio Mirteto che hanno svolto i rilievi di rito.