in foto: foto d’archivio

Un uomo è rimasto gravemente ferito in incidente stradale a Pavona, nella provincia Sud di Roma. Il sinistro è avvenuto nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 novembre, in via della Stazione. Secondo le informazioni apprese l'automobilista, al volante di una Smart, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo del veicolo, ha urtato una cabina elettrica e si è ribaltato con la macchina. L'impatto è stato molto violento. A dare l'allarme gli automobilisti di passaggio, che hanno notato il veicolo incidentato e hanno chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza.

Automobilista in prognosi riservata

Sul posto, ricevuta la telefonata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha soccorso la vittima e l'ha trasportata in codice rosso all'ospedale di Tor Vergata. Le sue condizioni di salute sono parse fin da subito critiche. Arrivato al pronto soccorso del nosocomio romano, il paziente è stato affidato alle cure dei medici che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso. Da quanto appreso il paziente al momento si trova ricoverato con prognosi riservata.

Nessun altro veicolo coinvolto

Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno svolto gli accertamenti necessari e che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto. Al momento nel sinistro non sembrano essere coinvolti altri veicoli.