in foto: In foto: Daniele Libianchi

Grave incidente stradale a Palestrina, Comune dell'area metropolitana a sud di Roma. Daniele Libianchi, 37 anni, è morto mentre percorreva via della Muracciola in sella alla sua moto, insieme alla moglie. È successo ieri pomeriggio 23 luglio, intorno alle ore 15. Non è chiara la dinamica dell'incidente: secondo le prime ricostruzioni, il mezzo a due ruote ha sbandato ed è finito contro un palo al bordo della strada. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 ma per l'uomo, morto sul colpo, non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso per i traumi riportati. La 32enne, invece, apparsa subito in gravi condizioni, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Palestrina, dove si trova in prognosi riservata.

Daniele lascia la moglie e tre figli piccoli

Daniele Libianchi era un operaio, lascia la moglie e tre figli piccoli. La coppia di sposi viveva a Palestrina ed era molto conosciuta. Tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia e ai tre piccoli. I carabinieri che hanno svolto i rilievi, stanno indagando sul caso, al momento non risultano coinvolti altri veicoli. Sarà necessario fare chiarezza sull'accaduto per stabilire perché la moto sia uscita fuori strada per schiantarsi contro il palo, se per un malore del conducente, per l'alta velocità, se per un avaria del mezzo o a causa delle condizioni del manto stradale. Sul punto in cui c'è stato l'incidente, infatti, sono presenti diverse buche. Al momento nessuna pista è esclusa.