in foto: Foto di @Reporter–Montesacro

Grave incidente stradale in viale Jonio, nel quartiere Montesacro a Roma, dove un'autocisterna ha travolto e ucciso un uomo. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di oggi, lunedì 30 settembre. Secondo le informazioni apprese la vittima è un 89enne che al momento dell'accaduto stava attraversando la strada all'altezza del civico 245. L'impatto è stato molto violento: il corpo dell'uomo è rimasto intrappolato sotto alle ruote anteriori del mezzo. La scena si è svolta davanti agli occhi di pedoni e automobilisti di passaggio che hanno dato l'allarme, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza. Sul posto, ricevuta la segnalazione, è intervenuto il personale sanitario del 118, arrivato a sirene spiegate. Inutili i soccorsi, purtroppo i paramedici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita, a causa dei traumi e delle ferite riportate che non gli hanno lasciato scampo. Giunti in suo anche i vigili del fuoco, che hanno lavorato per liberare il corpo senza vita.

Viale Jonio chiuso

Viale Jonio è stato chiuso nel tratto interessato dal sinistro per agevolare le operazioni di soccorso e gli accertamenti degli agenti del III Gruppo Nomentano. Inevitabili i disagi alla circolazione: i lettori hanno segnalato a Fanpage.it traffico e code nel quartiere. La polizia di Roma Capitale ha segnalato l'accaduto su Twitter, informando dei rallentamenti all'altezza di via Capraia, in direzione via della Bufalotta. Gli agenti nel frattempo si stanno occupando della gestione della viabilità, fino al termine dell'intervento.