in foto: Immagine di repertorio

Un uomo che stava facendo jogging è rimasto gravemente ferito a seguito di un investimento a Monterotondo, in provincia di Roma. Il sinistro è avvenuto intorno all'ora di pranzo di ieri, domenica 17 novembre. Coinvolto un sessantaseienne, che è stato soccorso e trasportato con urgenza in ospedale. Secondo le informazioni apprese erano circa le 13 e il conducente del veicolo, un cinquantaseienne romano stava transitando lungo via di Castelchiodato, quando per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo dell'auto e ha investito il pedone.

Pedone investito soccorso in codice rosso

L'impatto è stato molto violento. Il sessantaseienne ha fatto un volo di diversi metri prima di finire riverso sull'asfalto. Ricevuta la telefonata d'emergenza, sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che lo ha soccorso e trasportato all'ospedale Sant'Andrea in codice rosso. Arrivato al pronto soccorso del nosocomio romano, il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso. Da quanto si apprende le sue condizioni di salute sono gravi.

Automobilista denunciato per lesioni stradali

Presenti per i rilievi scientifici i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Monterotondo, che hanno svolto gli accertamenti di rito e che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto. Al termine dell'operazione i militari hanno denunciato l'automobilista per lesioni stradali. A seguito dei controlli è emerso che l'uomo al volante aveva la patente scaduta dal 2013.