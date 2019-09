in foto: Immagine di repertorio

Due ragazzi sono rimasti feriti, uno in gravi condizioni, in un incidente stradale all'incrocio tra la strada Verentana e Martana, a Montefiascone, in provincia di Viterbo. Il sinistro è avvenuto nella tarda serata di ieri, sabato 7 settembre. A scontrarsi, per cause non note e ancora in corso di accertamento, un'auto e un furgone, una Fiat Panda di colore bianco e un Doblò grigio. Secondo le informazioni apprese, i due veicoli si sono urtati mentre transitavano lungo stesso tratto di strada, nell'impatto sono rimasti feriti due giovani che viaggiavano all'interno della Panda. La scena si è svolta davanti agli occhi degli automobilisti di passaggio, che notato il sinistro, hanno dato l'allarme, chiedendo l'intervento dei mezzi di soccorso.

Sul posto ricevuta la segnalazione, è intervenuto il personale sanitario del 118 che li ha soccorsi e trasportati in ospedale a Belcolle. Uno dei due ragazzi, il più grave, è arrivato nel nosocomio del Viterbese in codice rosso. Entrambi i giovani giunti al pronto soccorso, sono stati affidati alle cure dei medici che li hanno sottoposti agli accertamenti necessari al caso. Nessuna conseguenza invece per i passeggeri del furgone, rimasti fortunatamente illesi, per loro solo una grande paura e apprensione per le condizioni di salute dei due giovani. Presenti, per gli accertamenti necessari al caso le forze dell'ordine, che hanno svolto i rilievi scientifici e ricostruito la dinamica dell'accaduto, per verificare eventuali responsabilità a carico dei conducenti.