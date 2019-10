in foto: Immagine di repertorio

Incidente stradale in via del Piccarello, nei pressi di via Pontina a Latina. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 8 di questa mattina, lunedì 7 ottobre e ha coinvolto tre auto. Cinque i feriti, tra i quali due gemelline. Sono due le persone gravi, trasportate in ospedale al Santa Maria Goretti con codice rosso e al momento ricoverate con prognosi riservata. Le bimbe invece, di pochi mesi, seppur sotto osservazione, non rischiano la vita. Non è chiara la dinamica del sinistro, ancora al vaglio degli agenti della polizia locale, giunti sul posto per i rilievi scientifici di rito e per gestire la viabilità. Secondo le informazioni apprese, per cause non note e in corso d'accertamento le tre auto si sono scontrate, forse per non aver rispettato un'indicazione di ‘stop' o di ‘precedenza' o a seguito di una manovra azzardata. A bordo dei due veicoli viaggiavano diversi passeggeri e l'impatto è stato molto violento, tanto che le auto sono andate completamente distrutte, con la carrozzeria ridotta a un groviglio di lamiere.

Cinque feriti, due gravi

Nell'impatto, una delle tre auto, la Fiat Grande Punto nera è finita nella cunetta al lato della carreggiata, mentre la Fiat 500 e la Ford Focus hanno occupato il centro della strada. Uno dei seggiolini dove viaggiava assicurata alle cinture di sicurezza una delle due gemelline è sbalzato fuori dall'auto. La scena si è svolta davanti agli automobilisti di passaggio, che preoccupati per le condizioni di salute delle diverse persone rimaste coinvolte nell'incidente, hanno dato l'allarme, chiedendo l'intervento urgente di diversi mezzi di soccorso. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha soccorso le vittime del sinistro e le ha trasportate in ospedale. A destare maggiore preoccupazione sono i conducenti di due auto, mentre il terzo, insieme alle due gemelline, non è greve.