in foto: Viale Le Corbusier a Latina (Google Maps)

Grave incidente stradale in viale le Corbusier a Latina, nel quale sono rimasti coinvolti tre veicoli. A scontrarsi, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, due auto e un furgone. Quattro i feriti soccorsi e trasportati in ambulanza all'ospedale. Il sinistro risale alla mattina di oggi, giovedì 3 ottobre, intorno alle ore 8 e si è verificato a poca distanza del Liceo Statale Alessandro Mazoni. Non è chiara la dinamica dell'accaduto, sulla quale indagano i carabinieri. Lo scontro si è verificato davanti agli occhi dei passanti che hanno assistito alla scena e che, preoccupati per le condizioni di salute dei passeggeri che viaggiavano a bordo dei mezzi coinvolti, hanno chiamato aiuto, chiedendo l'intervento urgente di più ambulanze per un incidente che aveva coinvolto diversi veicoli.

Viale Le Corbusier chiuso

Sul posto, ricevuta la telefonata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha soccorso i feriti e li ha trasportati al Santa Maria Goretti. Al momento non sono note le loro condizioni di salute. Presenti per i rilievi scientifici i militari della Compagnia di Latina. La strada è stata chiusa al traffico per agevolare le operazioni di soccorso e gli accertamenti di rito, poi riaperta nel corso della mattinata, e la circolazione è tornata progressivamente alla normalità.

Donna investita mentre fa jogging

Una donna è stata investita da un'auto all'alba mentre faceva jogging in compagnia di un'amica a Monte San Giovanni Campano, in provincia di Frosinone. Per cause non note e ancora in corso d'accertamento, una Lancia Libra con alla guida una 35enne l'ha travolta. le sue condizioni di salute sono parse fin da subito critiche, tanto da risultare necessario il trasporto in eliambulanza con codice rosso al Policlinico Umberto I di Roma.