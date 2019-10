in foto: Immagine di repertorio (Fonte la Presse)

Tragedia a Fondi, Comune in provincia di Latina, dove un uomo è morto in un incidente stradale. Secondo le informazioni apprese la vittima è un sessantatreenne. Il sinistro è avvenuto nella giornata di ieri, lunedì 21 ottobre. Secondo le informazioni apprese per cause non note e in corso d'accertamento, l'uomo era alla guida della vettura in compagnia di sua moglie e stava percorrendo via Gegni, quando ha perso il controllo del furgone, ha sbandato e si è schiantato contro un muro. L'impatto è stato molto violento. A dare l'allarme gli automobilisti di passaggio che hanno assistito alla scena e, preoccupati per le condizioni di salute delle persone coinvolte nel sinistro, hanno chiesto l'intervento di un'ambulanza.

Sul posto, ricevuta la telefonata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118 a sirene spiegate, che ha soccorso marito e moglie e li ha portati in ospedale. I paramedici hanno cercato di rianimare il conducente, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. La donna, invece, ora fortunatamente sta bene. Presenti per i rilievi scientifici di rito la polizia locale di Fondi, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto. L'ipotesi degli investigatori è che l'uomo abbia avuto un malore mentre si trovava al volante. Nel sinistro non risultano coinvolti altri veicoli.