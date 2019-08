in foto: (Foto: ilcaffe.tv)

È di tre feriti gravi il bilancio di un incidente stradale che si è verificato ieri sera a Lanuvio, nella città metropolitana di Roma Capitale. Lo schianto, attorno alle 21 in via Piastrarelle, ha coinvolto due auto.

Grave incidente stradale a Lanuvio: auto sbanda, si ribalta e travolge un altro mezzo

Stando a una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, a provocare l'impatto sarebbe stata una Toyota Yaris che scendeva in direzione di Campoleone. Al volante c'era un ragazzo di vent'anni del posto, con lui a bordo anche la fidanzata. A causa dell'altà velocità il mezzo ha sbandato ed è uscito di strada, finendo poi capottato sull'asfalto e travolgendo una Opel Mokka che arrivava in direzione opposta. Lo scontro è stato violentissimo e le due auto sono rimaste accartocciate in mezzo alla carreggiata.

Nell'impatto tre persone sono rimaste gravemente ferite

Nell'impatto tutte e tre le persone coinvolte sono rimaste ferite gravemente. La ragazza che era a bordo della Toyota si è fratturata una gamba. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 che hanno trasportato d'urgenza i feriti al Nuovo Ospedale dei Castelli di Ariccia. Allertati anche i carabinieri di Lanuvio, per i rilievi del caso. La strada che da Lanuvio conduce su via Nettunense è stata chiusa per circa due ore per permettere la rimozione delle lamiere.