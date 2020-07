in foto: Immagine di repertorio

Un motociclista è morto in un incidente stradale in via Coccia di Morto a Focene. Il sinistro risale alla notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio. Come riporta la testata locale IlFaroOnline, a rimanere coinvolti un'auto e una moto, che, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si sono scontrati. Non è nota la dinamica dell'accaduto, al vaglio degli agenti della polizia municipale. L'auto e la moto stavano transitando lungo la strada che dalla frazione di Focene porta al centro di Fiumicino, quando si sono scontrati. L'impatto tra i due veicoli è stato molto violento, ad avere la peggio il motociclista in sella al mezzo a due ruote. Il conducente della moto è stato sbalzato ed è finito riverso sull'asfalto, dopo un volo di diversi metri.

Motociclista morto durante il trasporto in ospedale

A dare l'allarme l'automobilista, che dopo l'impatto si è fermato a prestare soccorso alla vittima e ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza. Ricevuta la telefonata, sul posto è intervenuto il personale sanitario, che ha soccorso il motociclista e predisposto il trasporto in ospedale. Purtroppo inutile l'arrivo dei paramedici e la corsa disperata in ospedale a sirene spiegate: il motociclista non ce l'ha fatta, è deceduto prima dell'arrivo al pronto soccorso, a causa delle ferite e dei gravi traumi riportati. Presenti per i rilievi del caso, gli agenti della polizia municipale locale, che hanno avvolto gli accertamenti e indagano per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.