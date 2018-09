in foto: Incidente stradale (Immagine di repertorio)

Grave incidente stradale su Corso d'Italia a Roma. È successo ieri sera 18 settembre alle ore 23. Un uomo di 37 anni a bordo di una Mercedes classe A, per cause ancora da chiarire, ha perso improvvisamente il controllo dell'auto ed è finito contro un guardrail, al lato della strada. Sul posto sono intervenuti gli agenti del IV gruppo Tiburtino della polizia locale. La vittima dopo il violento impatto è rimasta incastrata tra le lamiere ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuco che hanno lavorato per estrarlo e metterlo in salvo.

Soccorso dal personale sanitario del 118, è stato trasportato con urgenza in codice rosso all'ospedale San Giovanni. Le sue condizioni di salute sono parse fin da subito critiche. Attualmente si trova ricoverato ed è grave. Gli agenti hanno svolto i rilievi e stanno indagando sul caso. Richiesti accertamenti per esami alcolemici e tossicologici come da prassi per verificare lo stato in cui l'uomo si trovava alla guida al momento dell'incidente.