in foto: Immagine dal gruppo Facebook "Sei di Ciampino se…"

Incidente stradale a Ciampino, in provincia di Roma, dove due auto si sono scontrate e una donna è rimasta gravemente ferita. Il sinistro è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 8 marzo, intorno alle ore 20. Secondo le informazioni apprese una Smart, guidata dalla donna rimasta ferita stava viaggiando lungo via Principessa Pignatelli, all'altezza dell'incrocio con via Vittorio Veneto, quando, per cause non note, si è scontrata con un'altra macchina, una Fiat Punto. L'impatto è stato molto violento: la Smart si è capovolta ed ha urtato un auto in sosta. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario in ambulanza che l'ha soccorsa e trasportata in ospedale con codice rosso. Le sue condizioni di salute sono gravi. Presenti per i rilievi del caso gli agenti della polizia locale di Ciampino che hanno svolto gli accertamenti necessari al caso per verificare eventuali responsabilità da parte delle due autiste.

I residenti avvertito l'impatto sono scesi in strada e i passanti si sono avvicinati per controllare cosa fosse successo. Su Facebook un utente ha pubblicato le foto dello schianto, con l'auto ribaltata al lato della carreggiata. "Su via Pignatelli, soprattutto la sera, le macchine sfrecciano ad alta velocità – commenta Alfredo – Non capita di rado ma è purtroppo la regola e più volte mi sono ritrovato ad attraversare a piedi non in sicurezza. Dovrebbero esserci dei dossi in corrispondenza delle strisce pedonali e delle telecamere".