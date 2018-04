Fabrizio D'Ambrosio, 49enne di Latina, è morto in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale Podgora nella sera di Pasqua. Una Lancia Y e una Ford Fiesta si sono scontrate tra strada Podgora e via del Pozzo, nei pressi di Latina. Oltre all'uomo deceduto sono stati registrati altri quattro feriti, tra cui una bimba di appena otto mesi.

La Lancia Y era guidata da una donna e sulla Ford Fiesta viaggiavano una giovane coppia, una neonata e proprio D'Ambrosio. In seguito all'impatto la Fiesta è finita in un fosso al margine della strada e la bimba è stata scaraventata fuori dall'abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della stazione locale per estrarre dalle lamiere i feriti. Per il 50enne non c'è stato niente da fare, troppo gravi le ferite riportate. Ancora da ricostruire nei dettagli la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità dei guidatori. Le indagini sono condotte dalla polizia stradale di Aprilia. Stando a quanto si apprende, l'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 19 di ieri. La bimba è stata trasportata con l'eliambulanza all'ospedale Bambino Gesù di Roma in gravissime condizioni, mentre gli altri tre feriti sono stati accompagnati in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Goretti di Latina.