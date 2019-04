in foto: Incidente stradale (Immagine di repertorio)

Grave incidente nel cuore della notte a Roma, sul viadotto della Magliana. Pochi minuti dopo le 4 del mattino un automobilista che stava percorrendo il viadotto ha perso il controllo della sua vettura che ha sfondato il guard rail ed è precipitata in un centro sportivo sottostante. Non è chiara la dinamica di quanto accaduto: spetterà agli agenti della polizia locale di Roma Capitale, intervenuti sul posto, ricostruire il sinistro e individuare anche le cause che hanno fatto sbandare l'uomo alla guida, forse vittima di un colpo di sonno o di una distrazione. Stando a quanto ricostruito al momento l'incidente sarebbe avvenuto all'altezza del Parco Rosati: la vettura, una Lancia Y, ha sfondato il guard rail ed è finita all'interno dello "Sporting Club Eur". Al volante della Lancia Y, si trovava un uomo di 47 anni. L'automobilista è stato soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale San Camillo, dove si trova ricoverato in codice rosso: le sue condizioni sarebbero dunque gravi.

Code e rallentamenti a seguito dell'incidente

L'incidente, con i conseguenti rilievi delle forze dell'ordine e le operazioni di soccorso all'automobilista, hanno avuto delle conseguenze anche sulla circolazione stradale. Circa tre ore dopo l'episodio, attorno alle 7, l'account Twitter Luceverde Roma segnalava code all'altezza di via della Magliana, in direzione Fiumicino.