in foto: Incidente in motorino su macchia d’olio (Immagine di repertorio La Presse)

Tre motorini sono caduti lungo il Traforo, al centro di Roma, a causa di una macchia d'olio sulla carreggiata che ha reso scivolosa la strada, ricoperta di sanpietrini. I tre incidenti sono avvenuti intorno alle ore 11 di questa mattina, domenica 3 febbraio, nel tratto che collega via Nazionale a via del Tritone. Tutti e tre i conducenti dei veicoli a due ruote sono caduti mentre stavano attraversando la parte finale della galleria. Secondo le informazioni apprese, hanno perso improvvisamente il controllo del mezzo a causa della macchia d'olio e sarebbero caduti a terra. Paura in strada, alcuni automobilisti in transito hanno accostato la macchina per fermarsi a prestare soccorso, preoccupati per le loro condizioni di salute a seguito della caduta e hanno chiamato l'ambulanza. I tre sono stati soccorsi dal personale sanitario, fortunatamente due di oro hanno riportato solo ferite lievi, solo una donna è stata trasportata in ospedale, per ricevere le cure necessarie al caso.

Traffico e code

Inevitabili le ripercussioni sul traffico, i passanti hanno fermato le auto in arrivo avvertendole degli incidenti, per evitare che venissero coinvolte altre persone. Sul posto, per i rilievi, hanno lavorato gli agenti della polizia locale di Roma Capitale che hanno provveduto a rimuovere i motorini incidentati dalla carreggiata e a mettere in sicurezza il tratto di strada interessato dal sinistro. Poi, la macchia d'olio è stata rimossa, per permettere senza pericolo il transito delle altre vetture.