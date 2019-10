in foto: Foto di repertorio

Incidente stradale mortale nella notte tra Passo Corese, frazione di Fara Sabina, e Fiano Romano. Stando a quanto si apprende dai primissimi aggiornamenti, un'automobile, una Nissan Juke, si è schiantata contro lo spartitraffico. Il conducente, un ragazzo di 24 anni di Passo Corese, è morto praticamente sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Monterotondo e i medici del 118. La salma è stata riconsegnata alla famiglia. Per ora è stata diffusa l'identità della vittima. L'incidente è avvenuto intorno all'1,45 di notte nel territorio del comune di Montelibretti al chilometro 1 della diramazione della Statale 4 in direzione di Passo Corese.

Ilario Di Giovambattista, direttore di Radio Radio e originario di Passo Corese, ha commentato così l'incidente su Facebook: "Non può essere un buongiorno se in una piccola comunità come quella di Passo Corese muore un ragazzo di 24 anni. Un incidente stradale nel cuore della notte. Una tragedia enorme che ci lascia attoniti e angosciati. Riposa in pace M."