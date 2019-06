in foto: Immagine di repertorio

Incidente mortale sull'Autostrada A1 tra l'allacciamento con l'Autostrada A1 e il Grande Raccordo Anulare di Roma. Stando a quanto si apprende, una persona ha perso la vita in seguito a uno scontro tra due automobili e un mezzo pesante. Così comunica Autostrade per l'italia. Sulla diramazione di Roma Sud risulta al momento chiuso al traffico veicolare il tratto compreso tra l'allacciamento con il Gra e Torrenova in direzione della A1 Milano-Napoli.

Per rimuovere i veicoli e soccorrere i feriti, sul posto sono intervenute alcune ambulanze del 118, alcuni mezzi meccanici, il personale della Direzione 5 Tronco di Fiano Romano e le pattuglie della Polizia Stradale. Non è chiaro se ci siano anche dei feriti. Per il momento si segnalano due chilometri di coda con le automobili che circolano su una sola corsia all'interno del tratto chiuso. Agli utenti che dal G.R.A sono diretti verso la A1 Milano-Napoli, informa ancora Autostrade in una nota, si consiglia di seguire per la A24 Roma-L'Aquila in direzione L'Aquila tramite cui raggiungere la A1. A coloro che dal Gra sono diretti verso Monteporzio Catone o San Cesareo si consiglia di utilizzare la SS6 Via Casilina.

L'incidente, si legge in un tweet diramato dal CCISS, è avvenuto intorno alle 7 di questa mattina precisamente tra l'allacciamento del Gra al chilometro 19,400 dell'autostrada e lo svincolo di Torrenova, chilometro 16.8, in direzione dell'autostrada Milano-Napoli.