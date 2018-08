Un incidente mortale è avvenuto nella notte tra sabato 25 e domenica 26 agosto sulla via del Mare. Erano circa le 2.45 quando una persona è stata travolta e uccisa da una vettura che viaggiava in direzione di Ostia all'altezza del chilometro 6.700 della strada che collega il litorale alla capitale. Secondo quanto riportato da Romatoday la vittima dell'investimento è un giovane di 27 anni di nazionalità moldava.

Alla volante dell'auto che ha investito il ragazzo, una donna che si è immediatamente fermata e ha chiamato i soccorsi. Inutili gli sforzi del personale sanitario del 118 giunto sul posto, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale che hanno eseguito i rilievi del caso per stabilire dinamica ed eventuali responsabilità nell'incidente, e predisposto la chiusura della via del Mare tra via dei Cocchieri e via dell'Ippodromo di Tor di Valle in entrambe le direzioni.