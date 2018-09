in foto: Foto di repertorio

Incidente mortale nel pomeriggio in via Prenestina a Roma. Stando a quanto si apprende, un 46enne a bordo di uno scooter è morto in seguito allo scontro con una Fiat 500 alla cui guida c'era un 53enne, quest'ultimo rimasto praticamente illeso. Sul posto sono intervenute cinque pattuglie della polizia locale del gruppo Casilino per i rilievi e per gestire la viabilità. L'incidente è avvenuto poco dopo le 15 all'altezza di via Longoni. La Prenestina, in attesa di rimuovere il veicolo incidentato, è stata chiusa fra Via di Tor Tre Teste e Via Emilio Longoni e alcuni bus Atac sono stati deviati. Alle 18 Atac, su Twitter, comunica che le linee 113-501 e 508 sono state ripristinate sull'intero percorso dopo la rimozione dei mezzi coinvolti nello scontro.