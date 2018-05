in foto: Immagine di repertorio

Una donna di 38 anni è morta ieri in seguito a un incidente stradale avvenuto sulla via Nomentana all'altezza di Tor Lupara a Fonte Nuova, nord di Roma. Stando a quanto si apprende la signora stava attraversando la strada quando è stata investita da una macchina. L'incidente è avvenuto all'incrocio con via Salvatoretto intorno alle 21 e 30, quando già il sole era tramontato e la strada quindi era buia. La donna sarebbe stata investita da una vettura, ma poi sarebbe stata successivamente investita anche da un furgone che viaggiava nell'altra direzione di marcia. Soccorsa dai medici del 118, è stata trasportata d'urgenza in ospedale, ma è morta poco dopo il suo arrivo, troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. Da chiarire se la donna stesse attraversando sulle strisce pedonali nel momento in cui è stata investita dall'automobile. Sul posto è intervenuta la polizia locale.

Un altro incidente è avvenuto questa mattina in via di Boccea a Roma intorno alle 7 e 30. Il ferito è stato trasportato in ospedale in codice rosso, ma non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto è intervenuta la polizia locale del XIII Gruppo Aurelio.