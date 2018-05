in foto: Foto di repertorio

Incidente mortale questa mattina su via Tuscolana, tra via del ponte delle Sette Miglia e l'imbocco del Grande Raccordo Anulare. Per cause ancora da accertare un motociclista romano di 40 anni è si è schiantato contro un camion. Sbalzato dalla sella e dopo un volo di diversi metri è finito sulla carreggiata. Soccorso dai medici del 118, l'uomo era già privo di vita, morto praticamente sul colpo a causa di un gravissimo trauma cranico. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale del gruppo Tuscolano.

Traffico in tilt sulla Tuscolana, deviati bus

Ripercussioni sul traffico in direzione centro, chiusa la corsia laterale della Tuscolana in direzione Frascati. Deviate anche diverse linee di bus. Comunica Atac su Twitter: "Linee 046-506 e 509 – aggiornamento deviazione – in>Anagnina da Via Tuscolana deviano in via B. Petrocelli, via Alimena, Via Mazzolani e via A. Moneta".