Incidente mortale su via Laurentina: 48enne si ribalta alla guida della sua Smart

Un uomo di 48 anni è deceduto a seguito di un incidente su via Laurentina: viaggiava su via Laurentina quando, per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo della Smart che si è ribaltata finendo fuori strada. Estratto dalle lamiere in gravi condizioni è stato ricoverato in ospedale dove è morto poco dopo l’arrivo.