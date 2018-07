in foto: Foto di repertorio

Incidente mortale nella notte sull'Autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Ceprano e Pontecorvo, nel Frusinate, in direzione di Napoli. Intorno alle 2 e 45 e all'altezza del chilometro 650 dell'autostrada, si sono scontrati un furgone e un mezzo pesante. In seguito al tamponamento il conducente del furgone, uomo di 40 anni, ha perso la vita, mentre restano al momento sconosciute le condizioni di salute dell'altro conducente. Autostrade per l'Italia comunica che sul posto, oltre al personale della Direzione VI Tronco di Cassino, sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, i vigili del fuoco, i soccorsi militari e quelli meccanici.

Incidente a Prati, scontro tra auto della polizia e un'altra auto

Incidente stradale in viale Angelico, quartiere Prati a Roma, nella mattinata di oggi. Quattro persone, tra le quali due poliziotti, sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma del I gruppo Prati.

L'incidente ha coinvolto un'auto della Polizia di Stato e un'altra vettura. Stando a quanto si apprende, i due poliziotti sono stati trasportati in codice giallo al Santo Spirito. Sono rimasti feriti anche due dei tre occupanti dell'altra auto, un uomo e di una donna, soccorsi in codice giallo e verde.