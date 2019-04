in foto: Immagine di repertorio

Incidente mortale nella notte tra sabato 13 aprile e domenica 14 aprile in pieno centro a Roma. La vittima è un ragazzo di 26 anni, che viaggiava in sella al suo scooter, uno Yamaha X-City. Il tragico incidente è avvenuto in viale Manzoni, all'incrocio con via Boiardo, nei pressi di San Giovanni. Ancora da accertare la dinamica di quanto avvenuto: stando alle prime ricostruzioni, il giovane ha perso il controllo del suo mezzo, ha fatto un volo in aria ed è caduto con violenza sull'asfalto. Il ragazzo è stato soccorso sul posto e trasportato d'urgenza al pronto soccorso, dov'è morto poco dopo il suo arrivo. Per i rilievi e per gli accertamenti del caso sono intervenuti sul posto gli agenti della polizia locale del Gruppo Aurelio.

Il fatto è avvenuto intorno alle 2.30 di notte. Non è chiaro se nell'incidente siano rimasti coinvolti altri mezzi o altre persone. Rimangono da accertare anche le cause di quanto avvenuto: le condizioni dell'asfalto, bagnato da una pioggia battente che ieri si è abbattuta sulla Capitale, la velocità troppo alta, una distrazione o un improvviso malore del ragazzo. Nelle prossime ore, probabilmente, gli agenti sapranno ricostruire con più certezza le cause dell'incidente. Non è stata ancora rivelata l'identità della giovane vittima.