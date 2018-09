in foto: Foto di repertorio

Incidente mortale questa mattina intorno alle 11 in via Walter Procaccini, zona Tuscolano a Roma. Stando a quanto si apprende, la vittima sarebbe un uomo di 56 anni, morto dopo aver perso il controllo del suo scooter Piaggio all'altezza di una rotatoria fra piazza Ettore Viola e l'incrocio con via Bruno Rizzieri. Sconosciute restano al momento i motivi per cui lo scooter abbia sbandato. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe rimasto incastrato tra il motorino e un palo della segnaletica stradale. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e gli agenti del VII Gruppo Tuscolano della polizia locale di Roma Capitale. I sanitari non hanno potuto far nulla per salvare il 56enne. In corso accertamenti sulla dinamica del sinistro.

Sempre questa mattina in via Flaminia, all'altezza dell'incrocio con via Rianese, si è verificato un altro incidente che ha visto coinvolto, anche in questo caso, un motociclo. Astral Infomobilità ha comunicato la presenza di code sulla Flaminia verso Roma da via Monte Calcara alla stazione di Riano. Anche in questo caso l'incidente non ha visto coinvolti altri mezzi.