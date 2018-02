in foto: foto di repertorio

Incidente mortale questa mattina in via Emanuele Filiberto, quartiere Esquilino di Roma, la via che collega piazza San Giovanni a piazza Vittorio Emanuele II. Stando a quanto si apprende, un uomo, le cui generalità ancora restano ignote, è stato investito all'altezza di via Biancamano e via Ludovico di Savoia. Nell'impatto l'uomo sarebbe morto praticamente sul colpo.

Deviato il tram 3 e tre linee di bus.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale. A loro spetterà chiarire la dinamica dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità dell'investitore, che comunque si è fermato a prestare i primi soccorsi ed è ancora presente sul posto. La strada è stata chiusa al traffico nel tratto in cui si è verificato l'incidente. La linea 3 del tram, in direzione Trastervere, fa sapere Atac, è stata deviata verso piazza di Porta Maggiore, via Napoleone III, piazza Vittorio, via Emanuele Filiberto, viale Manzoni, via Labicana. Sempre stando a quanto comunica Atac, sono state deviate anche le linee bus 51, 360 e 590 che transitano per piazza San Giovanni in Laterano e via Merulana.