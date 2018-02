in foto: Foto Facebook La Regione Lazio Meteo

Incidente mortale in via di Grotta Perfetta a Roma. Stando a quanto riporta RomaToday, un uomo di 76 anni si è sentito male mentre guidava la sua vettura, un'Alfa Romeo, che è andata a scontrarsi con tre automobili. Per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Soccorso e trasportato d'urgenza al pronto soccorso, è morto sull'ambulanza poco prima di arrivare in ospedale. L'incidente è avvenuto poco prima delle 12 di oggi, 16 febbraio, in via di Grotta Perfetta all'altezza di largo Piero Bargellini. Secondo le prime ricostruzioni l'automobile del 76enne avrebbe invaso la corsia opposta di marcia scontrandosi con una Mercedes Classe B, con una Fiat 500 e una Smart. Poi ha finito la sua corsa andandosi a schiantare contro un palo della luce. Ferita lievemente una delle conducenti delle altre vetture, medicata sul posto dai sanitari del 118. L'anziano è stato soccorso dal personale del 118, ma è morto pochi minuti dopo. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'VIII gruppo Tintoretto della Polizia locale di Roma Capitale.

A causa dell'incidente, comunicano i vigili urbani, su via di Grotta Perfetta da questo pomeriggio è in vigore il senso unico alternato tra via Giuseppe Berto e viale Molière.