in foto: Immagine di repertorio

Rimane ancora da chiarire la dinamica dell'incidente che nella mattina di ieri – venerdì 20 dicembre – ha provocato la morte di un centauro di sessantuno anni che viaggiava in sella al suo scooter Honda: quando il personale sanitario del 118 ormai per lui non c'era più nulla da fare, deceduto sul colpo nel violento impatto. Ora gli agenti del Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale hanno lanciato un appello in cerca di testimoni per capire cosa è accaduto: ogni dettaglio potrebbe rivelarsi importante per ricostruire cosa è accaduto e accertare eventuali responsabilità. Chiunque abbia visto la dinamica dell'incidente, avvenuta attorno alle 8.30 in via di Boccea, all'altezza del civico 553, in prossimità dell'incrocio con via di Casal del Marmo, è pregato di mettersi in contatto con i vigili urbani. Secondo gli accertamenti eseguiti finora nel sinistro mortale è stato coinvolto anche un mezzo di grosse dimensioni, probabilmente un autocarro, che però risulta irreperibile.

L'appello: "Ogni elemento utile è fondamentale"

"Pertanto ogni elemento utile da parte di eventuali testimoni potrebbe rivelarsi fondamentale per ricostruire quanto accaduto. Qualora qualcuno fosse in grado di riferire informazioni sull’incidente, anche con contributi foto o video, è pregato di rivolgersi agli uffici della Polizia Locale di via Aurelia 470, contattando i numeri telefonici 06.67697050 oppure 06.67697060, o inviando una mail a seg13aurelio.polizialocale@comune.roma.it . Sarà garantita ogni forma di riservatezza sull’identità dei testimoni".