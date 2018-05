Incidente mortale in via Boccea, scontro taxi-moto: morto un 43enne

Un morto e un ferito grave: questo il bilancio dello scontro tra una motocicletta Suzuki e un taxi, una Nissan, avvenuto intorno alle 5 e 45 in via Boccea, Roma. Il motociclista è morto praticamente sul colpo mentre il tassista, un 45enne, è rimasto ferito, è stato soccorso ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Gemelli.