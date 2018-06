in foto: foto di repertorio

Tragedia sulla strada all'Eur. Un centauro ha perso la vita nello scontro tra un'auto e una moto. L'incidente è successo sta mattina, intorno alle ore 8 in via dell'Umanesimo, altezza piazza Pakistan, nei pressi del Fungo. A nulla sono serviti i soccorsi che sono arrivati in aiuto della vittima dopo la chiamata d'emergenza. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi.

Incidente in via dell'Umanesimo: muore un 46enne

Il violento scontro ha coinvolto un'automobile e la moto sulla quale la vittima, un 46enne stava viaggiando al momento dell'accaduto. Secondo le informazioni ricevute, l'uomo sarebbe caduto dal mezzo durante l'impatto, precipitando sull'asfalto e riportando traumi gravi.

Traffico in tilt e lunghe code

Il traffico è stato rallentato dei pressi della zona dell'incidente. La polizia di Roma Capitale ha twittato l'informazione per gli utenti e ha raccomandato massima attenzione alla guida.