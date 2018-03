in foto: Foto di repertorio

Incidente mortale ieri sera in via di Tor Bella Monaca, periferia di Roma. Un uomo è stato investito da un'automobile. Alla guida della vettura c'era un ragazzo di 26 anni che si è fermato a prestare i primi soccorsi. Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Il pedone non è stato identificato perché con sé non aveva i documenti di identità. Aveva un'età apparente di circa 50 anni ed è morto praticamente sul colpo in seguito all'impatto con la macchina. Il conducente dell'automobile è stato portato al pronto soccorso del policlinico di Roma Tor Vergata per accertamenti. Verrà sottoposto ai consueti alcol e drug test.

Incidente mortale in via di Tor Bella Monaca, coinvolta una Lancia Y

L'incidente è avvenuto intorno alle 21 e 45 di ieri sera. La vettura coinvolta è una Lancia Y, stava procedendo in direzione del Grande raccordo anulare e si trovava in prossimità del ponte di viale Anderloni. Roma Today precisa che l'investimento si è verificato al civico 469 di via di Tor Bella Monaca nei pressi del supermercato Pewex.