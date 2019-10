Grave incidente a Tivoli, sulla via Tiburtina: per cause ancora da accertare un sinistro si è verificato poco fa. Attualmente la strada è stata chiusa per consentire le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi del caso. Lo scontro è avvenuto tra due macchine poco dopo l'ora di pranzo: si tratta di un Suv e di un'utilitaria, completamente distrutta. Nell'impatto, il Suv è stato sbalzato sul marciapiede, dove si è ribaltato. L'incidente è avvenuto davanti la caserma della Guardia di Finanza. Non è ancora chiaro quante siano le persone coinvolte nel sinistro e quale siano le loro condizioni. Certo è che lo scontro tra le due vetture – che sembra sia stato frontale – è stato molto violento.

Incidente a Tivoli, chiusa via Tiburtina: traffico deviato

Non si conoscono ancora le condizioni delle persone a bordo delle vetture, che attualmente sarebbero state portate in ospedale per ricevere le cure necessarie. Il sito del Comune di Tivoli ha pubblicato la notizia del sinistro dando indicazioni agli automobilisti sulle altre strade da prendere per evitare ulteriori ingolfamenti. "Chiusa la via Nazionale Tiburtina da strada degli Orti direzione Tivoli causa incidente. Chi deve raggiungere Tivoli deve passare per Via del Colle o per Via Maria SS. di Quintiliolo, mentre per andare a Roma, bisogna prendere l’autostrada a Castel Madama. Si consiglia comunque a tutti di passare per l’autostrada, in quanto Via del Colle e Via Maria SS. di Quintiliolo, risultano già congestionate".