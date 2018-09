in foto: Gianluca Iaboni, 21 anni, morto in un incidente stradale – Foto Facebook

Gianluca Iaboni, 21 anni, è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto a Monte San Biagio, provincia di Latina. Intorno alle 2 e 30 di questa notte, la sua automobile è finita fuori strada, per cause ancora da accertare, all'altezza del chilometro 115 della via Appia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e un'ambulanza del 118.

I pompieri hanno estratto il corpo del 21enne dalle lamiere dell'abitacolo, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Ancora da ricostruire le cause per le quali Gianluca ha perso il controllo della sua Fiat Panda sbandando e finendo contro un albero. Su Facebook tanti i messaggi d'addio, come quello di Giovanna, un'amica: "Anche se ci eravamo persi un po' di vista, a causa del lavoro e tutto il resto, il bene non si è mai interrotto. Non mi prolungherò molto nello scrivere perché ricevere certe notizie ti lascia senza parole e senza alcun genere di sensazione da provare. Ti lascia inerme.. Ti lascia lì ferma senza poter fare nulla, senza battere ciglio. Il destino è stato bastardo. Posso dire solo questo. Fai buon viaggio. Ti voglio bene Jasbons del mio cuore",